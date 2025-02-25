النائب مروان حمادة: المهمات كبيرة ولكن أظن أن الحكومة ستكون قادرة على القيام بها ونحن سنعطي الثقة للحكومة ونحن مع تطبيق القرار 1701 بأسلافه وبأحفاده وخطاب الشيخ نعيم قاسم خطوة إلى الأمام (MTV)

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