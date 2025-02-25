Advertisement

أخبار عاجلة

النائب مروان حمادة: المهمات كبيرة ولكن أظن أن الحكومة ستكون قادرة على القيام بها ونحن سنعطي الثقة للحكومة ونحن مع تطبيق القرار 1701 بأسلافه وبأحفاده وخطاب الشيخ نعيم قاسم خطوة إلى الأمام (MTV)

Lebanon 24
25-02-2025 | 03:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يعقوبيان: أتمنى أن أكون مخطئة سيدي الرئيس ولكن توقع أن يبدأ "شد الشعر" كلما اقتربت الانتخابات ونحن في سباق مع الزمن وهذه الحكومة يجب أن تكون حكومة القرارات الشجاعة والمحاسبة
lebanon 24
25/02/2025 12:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هناك خطوات دستوريّة لتشكيل الحكومة التي يجب أن تكون قادرة لتنفيذ التوجه الذي شرحه فخامة الرئيس أمس ونحنُ أمام ورشة عمل جديدة لإنقاذ لبنان
lebanon 24
25/02/2025 12:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الياس بو صعب: سأعطي الثقة للحكومة ولكن سأراقبها
lebanon 24
25/02/2025 12:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نبيل بدر: نتجه للامتناع عن إعطاء الثقة للحكومة ولكن سنسعى لمساعدتها في مسارها ولن نعرقل عملها
lebanon 24
25/02/2025 12:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:05 | 2025-02-25
05:04 | 2025-02-25
05:02 | 2025-02-25
05:02 | 2025-02-25
04:59 | 2025-02-25
04:58 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24