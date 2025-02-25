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النائب نعمة افرام : نحتاج إلى نحو 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وهذه الأموال لا يمكن أن تدخل البلاد من دون الثقة

Lebanon 24
25-02-2025 | 03:58
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