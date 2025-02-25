رئيس الحكومة نواف سلام تالياً البيان الوزاري: تلتزم حكومتنا حماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم والعيش الكريم وسوف تسعى بالتسمية التي أسميتها وهي مدركة أن الإصلاح هو الطريق للإنقاذ

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