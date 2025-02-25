Advertisement

أخبار عاجلة

نواف سلام: نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص

Lebanon 24
25-02-2025 | 04:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: تعي الحكومة أن العدوان تكبد الخسائر وذلك يدعونا إلى تضافر الجهود لتضميض الجراح وحشد الدعم العربي وستلتزم الحكومة بالإسراع في إعادة الإعمار من خلال صندوق مخصص لهذه الحاجة
lebanon 24
25/02/2025 12:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان: على حزب الله أن يعلم أنّه سيتواجد في حكومة مصمّمة على تنفيذ القرارات الدوليّة وهذا عهدُ نواف سلام لنا وإلا فنحن لا نريد أن نكون في الحكومة (MTV)
lebanon 24
25/02/2025 12:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصرية بعد لقائه سلام: نأمل بتشكيل الحكومة قريباً كي تستطيع بالتعاون مع الرئيس جوزاف عون التفرّغ لإعادة الإعمار وفرض الأمن والاستقرار
lebanon 24
25/02/2025 12:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أتواصل مع الكتل وأتشاور معهم ولكن أنا الذي أشكل الحكومة وفقا للدستور ولست صندوق بريد
lebanon 24
25/02/2025 12:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:09 | 2025-02-25
05:05 | 2025-02-25
05:04 | 2025-02-25
05:02 | 2025-02-25
05:02 | 2025-02-25
04:59 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24