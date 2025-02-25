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سلام: الحكومة تؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء وواجب الدولة في احتكار حمل السلاح

Lebanon 24
25-02-2025 | 04:20
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