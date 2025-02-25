12
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
سلام: الحكومة ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستعمل على النهوض بالاقتصاد ووضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين
Lebanon 24
25-02-2025
|
04:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المالية ياسين جابر لـ"رويترز": التقيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت وأكدت عزم الحكومة المضي قدما في الإصلاحات ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار
Lebanon 24
وزير المالية ياسين جابر لـ"رويترز": التقيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت وأكدت عزم الحكومة المضي قدما في الإصلاحات ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار
25/02/2025 14:38:49
25/02/2025 14:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي في افتتاح أعمال مجلس البطاركة الكاثوليك : لبنان يبدأ مرحلة جديدة وصعبة لأن أمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قضية الإصلاحات وإعادة الاعمار والنهوض بالاقتصاد
Lebanon 24
البطريرك الراعي في افتتاح أعمال مجلس البطاركة الكاثوليك : لبنان يبدأ مرحلة جديدة وصعبة لأن أمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قضية الإصلاحات وإعادة الاعمار والنهوض بالاقتصاد
25/02/2025 14:38:49
25/02/2025 14:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي: أمام شخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قضية الإصلاحات والنهوض بالاقتصاد وإعادة ثقة المواطنين بالمصارف وعودة أموال المودعين
Lebanon 24
البطريرك الراعي: أمام شخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قضية الإصلاحات والنهوض بالاقتصاد وإعادة ثقة المواطنين بالمصارف وعودة أموال المودعين
25/02/2025 14:38:49
25/02/2025 14:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي سيُعلن عن حزمة قروض جديدة لمصر
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي سيُعلن عن حزمة قروض جديدة لمصر
25/02/2025 14:38:49
25/02/2025 14:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
12:06 | 2025-02-24
24/02/2025 12:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
14:30 | 2025-02-24
24/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
01:54 | 2025-02-25
25/02/2025 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر
Lebanon 24
عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر
13:30 | 2025-02-24
24/02/2025 01:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
15:51 | 2025-02-24
24/02/2025 03:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:37 | 2025-02-25
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: على إسرائيل إنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت
07:28 | 2025-02-25
باسيل: تمّ حذف كلمة المقاومة من البيان الوزاري لأن حزب الله خسر وخسّر لبنان معادلة الردع
07:23 | 2025-02-25
جبران باسيل خلال مناقشة البيان الوزاري: نوافق بالكامل على ما ورد بالبيان الوزاري لجهة الـ 1701 و"تحرير كل الأراضي" و" احتكار حمل السلاح" و"قرار الحرب والسلم" واستراتيجية الدفاع
07:19 | 2025-02-25
ضاهر: ثقتي كاملة بالحكومة
07:17 | 2025-02-25
ضاهر: لا حل للمشكلة المالية دون تحسين الوضع الاقتصادي
07:16 | 2025-02-25
ميشال ضاهر خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: لإلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات
فيديو
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
00:10 | 2025-02-25
25/02/2025 14:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
23:37 | 2025-02-24
25/02/2025 14:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
25/02/2025 14:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24