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الكرملين: واشنطن تظهر موقفا متوازنا بشأن أوكرانيا ما يشير إلى رغبة حقيقية في التوصل إلى تسوية للنزاع

Lebanon 24
25-02-2025 | 04:37
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