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النائب الياس بو صعب: نتمنى على الحكومة ان توضح كيفية إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل وان تتحمل مسؤولياتها والا تغيب عن أي منطقة في لبنان

Lebanon 24
25-02-2025 | 04:43
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