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الجيش الاسرائيلي يؤكد بعد أنباء عن أصوات انفجارات وسط إسرائيل: السبب تدريبات لسلاح الجو الإسرائيلي وليس هناك ما يدعو للقلق

Lebanon 24
25-02-2025 | 05:05
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