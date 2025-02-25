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حماس: ندعو إلى وضع حد لانتهاكات أجهزة السلطة ونؤكد على ضرورة توحيد الصفوف للتصدي للهجمة الصهيونية الشرسة

Lebanon 24
25-02-2025 | 05:29
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