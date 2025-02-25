هادي أبو الحسن خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: لدينا فرصة تاريخيّة ثمينة ممنوع إجهاضها إنه النضال الأكبر كي يبقى لبنان ويحيا الإنسان فيه بكرامة وأمان

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