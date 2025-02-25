الرئيس عون بحث مع وزير العدل عادل نصار سبل تفعيل عمل المحاكم والنيابات العامة، مشددًا على ضرورة تسهيل سير التحقيقات في القضايا العالقة ولا سيما قضية تفجير مرفأ بيروت

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