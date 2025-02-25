صحيفة "التلغراف" نقلاً عن مصادر إيرانية: طهران عززت أنظمة الدفاع الجوي حول مواقعها النووية ووضعتها بحالة تأهب قصوى وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي أميركي

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