جبران باسيل خلال مناقشة البيان الوزاري: نوافق بالكامل على ما ورد بالبيان الوزاري لجهة الـ 1701 و"تحرير كل الأراضي" و" احتكار حمل السلاح" و"قرار الحرب والسلم" واستراتيجية الدفاع

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