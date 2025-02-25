Advertisement

أخبار عاجلة

بن غفير: على مدار عام كامل كنا في مسار لتحقيق النصر المطلق وتدمير العدوّ والآن تراجعنا إلى الوراء

Lebanon 24
25-02-2025 | 08:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية: العدوّ الإسرائيلي لا يُؤتَمَن له ونحنُ متخوّفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غدًا وسيكون الردّ اللبناني من خلال موقف وطنيّ موحّد وجامع
lebanon 24
25/02/2025 20:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نحمل العدوّ المسؤولية الكاملة عن تداعيات الخروق في تنفيذ الاتفاق والبروتوكول الإنساني
lebanon 24
25/02/2025 20:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: قلت لنتنياهو إن استمرارك في الصفقة خطأ تاريخي وأنت تعيدنا إلى الوراء
lebanon 24
25/02/2025 20:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتيرتش: النصر المطلق هو تدمير حماس وحزب الله وإيران
lebanon 24
25/02/2025 20:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:43 | 2025-02-25
13:43 | 2025-02-25
13:40 | 2025-02-25
13:34 | 2025-02-25
13:33 | 2025-02-25
13:31 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24