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فايننشال تايمز: مسؤول كبير في البيت الأبيض يدفع باتجاه طرد كندا من تحالف الشبكة الخماسية للمعلومات الاستخبارية

Lebanon 24
25-02-2025 | 10:33
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