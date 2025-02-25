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عدوان: الحكومة واضحة في ما خص القرار 1701 الذي لا يتحمل تفسيرا ولا اجتهادا ولا ربطا ويجب تنفيذه بسرعة لأنه من دون تنفيذه لا قيامة للدولة

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:05
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