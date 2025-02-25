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عدوان: الوجود السوري كلف لبنان بين 30 و 35 مليار دولار بالاضافة إلى المشاكل الأمنية والمضاربة بالعمالة والمشاكل الاجتماعية

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:08
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