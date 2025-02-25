عدوان: يجب ترحيل السوريين إلى سوريا واي خطوة تأخذ هذا الموضوع إلى التفاوض تكون هدفها المس بالسيادة الوطنية وإضافة إلى ذلك يجب لتحقيق السيادة إخضاع المخيمات الفلسطينية إلى سلطة الدولة ونزع سلاحها بالاضافة إلى ضبط الحدود

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