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عدوان: السيادة تتطلب حصر السلاح بالقوى الامنية والاخطر هو أن تأخير تنفيذ هذه الامور سيؤخر الاصلاح والانقاذ والاهم تأخير علاقة لبنان مع الدول

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:12
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