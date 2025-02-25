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المندوب الجزائري في الأمم المتحدة: نحتاج إلى خطة شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:26
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