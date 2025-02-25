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آلان عون: الأساس هو في إعطاء فرصة جديدة وسأعطي الحكومة الثقة ولكن التحدي الحقيقي هو أن ترتفع الحكومة إلى قدر تطلعات المواطنين

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:37
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