Advertisement

أخبار عاجلة

آلان عون: ما يهم اللبناني اليوم هي الافعال لا التوقعات وأطلب من الحكومة أن تستغل الظرف السياسي وتهديم آليات الفساد وتفكيك "الإمارات" الموجودة داخل الدولة

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: دخلت إلى السياسة عام 98 وخلفيتي هي الأعمال وكنت مُساهماً بحصة صغيرة في شركة "سيليس" للاتصالات والحكومة اللبنانية هي من تعاقدت معها ومبلغ الـ500 دولار على الخليوي تقاضته الدولة بقرار منها
lebanon 24
25/02/2025 20:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سليم الصايغ: مشهد توحّد المعارضة اليوم ليس ضدّ أحد وهو مع استعادة الدولة ومع العماد جوزيف عون ليكون رئيساً متحرّراً من أيّ ارتباط وأيّ التزام
lebanon 24
25/02/2025 20:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: الحكومة تعمل على تعزيز سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية
lebanon 24
25/02/2025 20:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
فؤاد مخزومي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: رغم غياب مصطلح المقاومة إلّأ أنّ البيان الوزاريّ أبقى مسألة السلاح "مطاطة" إذ إنّه ذكر أنّ حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية
lebanon 24
25/02/2025 20:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:40 | 2025-02-25
13:34 | 2025-02-25
13:33 | 2025-02-25
13:31 | 2025-02-25
13:30 | 2025-02-25
13:30 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24