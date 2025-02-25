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القناة 12 الإسرائيلية عن غالانت: يجب أولا استعادة الرهائن ثم القضاء على حماس وإلا فلن يكون هناك من نعيده

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:49
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