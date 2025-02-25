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قيمة "بتكوين" انخفضت بنحو 20% منذ تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة (الشرق)

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:59
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