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"لبنان24": سقوط شهيد في غارة من مسيّرة إسرائيلية على منطقة الشعره في السلسلة الشرقية للبقاع

Lebanon 24
25-02-2025 | 12:21
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