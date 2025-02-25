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هآرتس عن مصدر إسرائيلي مطلع: سبب تأجيل زيارة ويتكوف للمنطقة تأخير الإفراج عن السجناء الفلسطينيين بسجون إسرائيل

Lebanon 24
25-02-2025 | 12:49
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