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النائب محمد سليمان: التطورات على صعيد المنطفة تفرض علينا واقعا جديدا فالدعم العربي والدولي يشكلان المدماك والمرتكز الاساسي للنهوض بلبنان الجديد

Lebanon 24
25-02-2025 | 13:20
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