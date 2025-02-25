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زيلنسكي: نقوم بالتحضير بشكل نشط للتوصل إلى حلول عبر الاجتماعات والاتفاقيات ومفاوضات قادمة

Lebanon 24
25-02-2025 | 14:14
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