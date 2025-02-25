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إيه بي سي نيوز: قاض فيدرالي يأمر إدارة ترامب بإعادة توزيع ملايين الدولارات على منظمات غير ربحية
Lebanon 24
25-02-2025
|
14:30
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