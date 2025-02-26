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"حزب المساواة والديمقراطية للشعوب" التركي المؤيد للأكراد يقول إنه يتوقع بيانًا من أوجلان زعيم "حزب العمال الكردستاني" المسجون بعد زيارة ثالثة له مقررة هذا الأسبوع
Lebanon 24
26-02-2025
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03:24
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