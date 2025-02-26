"حزب المساواة والديمقراطية للشعوب" التركي المؤيد للأكراد يقول إنه يتوقع بيانًا من أوجلان زعيم "حزب العمال الكردستاني" المسجون بعد زيارة ثالثة له مقررة هذا الأسبوع

Lebanon 24