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رئيس الجمهورية: سنعمل على تغيير ثقافة الاستسلام لدى الشباب اللبناني وأبواب المؤسسات العسكرية والإدارات العامة مفتوحة أمامهم

Lebanon 24
26-02-2025 | 03:28
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