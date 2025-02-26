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قبلان: حتى اليوم لا نعرف من أخذ أموال المودعين

Lebanon 24
26-02-2025 | 04:07
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26/02/2025 12:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
26/02/2025 12:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: هناك أولوية ثابتة لدينا ومعنا وهي أموال المودعين وهذا الأمر ليس شعاراً نُطلقه في كل مناسبة بل هو التزام أخذناه على عاتقنا في كتلة التنمية والتحرير
lebanon 24
26/02/2025 12:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان: أموال المودعين ليست عملية شعار والشجاعة في القرارات يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات
lebanon 24
26/02/2025 12:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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