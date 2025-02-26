15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
كنعان: الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات لا تزال قائمة والجيش اللبناني يبذل جهداً كبيراً وقد استلم مواقع كثيرة في الجنوب
Lebanon 24
26-02-2025
|
04:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع هوكشتاين: نطالب بوقف الخروقات الأمنية الإسرائيلية لوقف النار والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع هوكشتاين: نطالب بوقف الخروقات الأمنية الإسرائيلية لوقف النار والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية
26/02/2025 12:06:55
26/02/2025 12:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب قبلان قبلان خلال جلسة الثقة: الجميع يسمع هدير الطائرات الإسرائيلية فوق بيروت والجنوب والحكومة مدعوة لأن تنشط ديبلوماسياً مع السفارات المعنية والوقوف بشكلٍ حازم عند مسألة الخروقات الجوية الإسرائيلية
Lebanon 24
النائب قبلان قبلان خلال جلسة الثقة: الجميع يسمع هدير الطائرات الإسرائيلية فوق بيروت والجنوب والحكومة مدعوة لأن تنشط ديبلوماسياً مع السفارات المعنية والوقوف بشكلٍ حازم عند مسألة الخروقات الجوية الإسرائيلية
26/02/2025 12:06:55
26/02/2025 12:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا لا تزال في مواقع في جنوب لبنان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار حتى نشر الجيش اللبناني
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا لا تزال في مواقع في جنوب لبنان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار حتى نشر الجيش اللبناني
26/02/2025 12:06:55
26/02/2025 12:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل انتشرا في مواقع حزب الله بحسب الاتفاق
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل انتشرا في مواقع حزب الله بحسب الاتفاق
26/02/2025 12:06:55
26/02/2025 12:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)
Lebanon 24
سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)
12:15 | 2025-02-25
25/02/2025 12:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أمضت 16 يوماً في العناية الفائقة... ورد الخال: هذا سبب وفاة والدتي
Lebanon 24
أمضت 16 يوماً في العناية الفائقة... ورد الخال: هذا سبب وفاة والدتي
06:31 | 2025-02-25
25/02/2025 06:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
15:27 | 2025-02-25
25/02/2025 03:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا تشييع نصرالله.. 3 رسائل أمنية
Lebanon 24
خفايا تشييع نصرالله.. 3 رسائل أمنية
06:00 | 2025-02-25
25/02/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. حادث جديد في موقع وفاة جورج الراسي وتكرار المأساة
Lebanon 24
بالصورة.. حادث جديد في موقع وفاة جورج الراسي وتكرار المأساة
14:57 | 2025-02-25
25/02/2025 02:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:05 | 2025-02-26
منيمنة: قانون اللامركزية الإدارية بات حاجة وضرورة بعد أزمة 2019
05:05 | 2025-02-26
منيمنة: نتطلع إلى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري بعدما أصاب التأجيل المتكرر البلديات بمقتل فباتت مشلولة إدارياً بعدما شُلت مالياً
05:04 | 2025-02-26
منيمنة: على الحكومة تطوير قانون الانتخابات الحالي تحت سقف النسبية واتفاق الطائف
05:03 | 2025-02-26
منيمنة: نحن مع تعيينات مستقلة تضمن المحاسبة
05:02 | 2025-02-26
منيمنة: أمام الحكومة فرصة لإرساء واقع جديد من خلال تعيينات قائمة على الكفاءة وحدها
05:01 | 2025-02-26
منيمنة: لإحقاق العدالة في ملف تفجير مرفأ بيروت ونحث الحكومة على إنصاف مئات الموقوفين من دون محاكمات
فيديو
جلسة جديدة لمناقشة البيان الوزاري.. بث مباشر
Lebanon 24
جلسة جديدة لمناقشة البيان الوزاري.. بث مباشر
03:59 | 2025-02-26
26/02/2025 12:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
26/02/2025 12:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 12:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24