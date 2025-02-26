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كنعان: الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات لا تزال قائمة والجيش اللبناني يبذل جهداً كبيراً وقد استلم مواقع كثيرة في الجنوب

Lebanon 24
26-02-2025 | 04:22
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