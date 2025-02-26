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خلف: يجب أن ينتهي عهد القناصل الذي لم يجلب للبنان سوى المصائب ومن يمثل لبنان خارجياً هو وزارة الخارجية

Lebanon 24
26-02-2025 | 04:52
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