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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الجيش الإسرائيلي يقوم بخطوات غير مدروسة في ما يخص الاتفاقات بين إسرائيل وكل من لبنان وحماس

Lebanon 24
26-02-2025 | 05:13
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