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عبد الكريم كبارة خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: نسأل الحكومة ما مصير طرابلس في الانماء وهل من خطة انقاذ للمدينة المهددة بالانفجار المعيشي في أي لحظة ولأصحاب شعار الدولة نسأل ماذا ستقدمون لطرابلس من خلال موقعكم الجديد؟

Lebanon 24
26-02-2025 | 05:18
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النائب ياسين ياسين خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: يجب على الحكومة وضع خطة انقاذية تحمل كل مسؤول مسؤوليته إذ أن السرقة التي حصلت للمودعين يتحملها المصارف ومصرف لبنان والمجلس المركزي الذي كان مخيبا وغير فعّال
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26/02/2025 15:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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