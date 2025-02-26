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عبد الكريم كبارة خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: نسأل الحكومة ما مصير طرابلس في الانماء وهل من خطة انقاذ للمدينة المهددة بالانفجار المعيشي في أي لحظة ولأصحاب شعار الدولة نسأل ماذا ستقدمون لطرابلس من خلال موقعكم الجديد؟
Lebanon 24
26-02-2025
|
05:18
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