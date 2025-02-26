النائب وائل أبو فاعور من جلسة الثقة: حظينا بحكومة مصحوبة بالأمل وأولويتنا هي تحرير ما تبقى من أرض محتلة واستعادة الأسرى واعادة الاعمار وسيادة الدولة اللبنانية

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