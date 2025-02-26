Advertisement

أخبار عاجلة

النائب وليد البعريني من جلسة الثقة: لإنصاف حقوق العسكريين والمتقاعدين ويجب مساعدة المزارعين المتضررين جراء العاصفة بالتعويضات

Lebanon 24
26-02-2025 | 05:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلف: يجب التشديد على حقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين ويجب عدم ملء الشواغر في الإدارات عبر المحاصصات بل من خلال الكفاءات
lebanon 24
26/02/2025 15:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أديب عبد المسيح خلال جلسة الثقة: نريد إنقاذاً ثم إصلاحاً وليس العكس ونريد أن تنقذونا من الهيمنات والسلاح غير الشرعي والسلاح المتفلت
lebanon 24
26/02/2025 15:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبة حليمة القعقور في جلسة الثقة: "كنا لازم نزعل المافيات بالبيان الوزاري يا دولة الرئيس سلام"
lebanon 24
26/02/2025 15:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أسامة سعد من جلسة الثقة: نسأل الحكومة ما الذي ستفعله الحكومة بشأن المعتقل اللبناني في فرنسا جورج عبدالله
lebanon 24
26/02/2025 15:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:18 | 2025-02-26
08:17 | 2025-02-26
08:14 | 2025-02-26
08:11 | 2025-02-26
08:10 | 2025-02-26
08:07 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24