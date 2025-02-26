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سعد: نريد من الدولة أن تتصدى للعدوان والاحتلال وإن لم تفعل فالمقاومة الشعبية ستكتسب شرعيتها مُجدداً

Lebanon 24
26-02-2025 | 06:31
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