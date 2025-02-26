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سعد: تفقد أي سلطة مشروعيتها عندما تتخلى عن وظائفها في توفير موجبات الأمن الوطني والإجتماعي

Lebanon 24
26-02-2025 | 06:33
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26/02/2025 17:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/02/2025 17:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
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