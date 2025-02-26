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القعقور: السيادة لا يجب أن تكون مجرد شعار ويجب تحويلها إلى واقع والشرط الأول لذلك هو تعزيز الجيش والثاني هو اعتبار الجنوب والبقاع جزء لا يتجزأ من لبنان والثالث هو اعتبار التدخل بشؤوننا الداخلية مُدان

Lebanon 24
26-02-2025 | 06:40
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