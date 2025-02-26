رئيس الجمهورية خلال لقائه وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر البوسعيدي الذي سلمه دعوة لزيارتها: نأمل أن تُسفر القمة العربية المقررة الأسبوع المقبل عن موقف عربي موحد لمواجهة التحديات الراهنة

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