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رئيس الجمهورية خلال لقائه وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر البوسعيدي الذي سلمه دعوة لزيارتها: نأمل أن تُسفر القمة العربية المقررة الأسبوع المقبل عن موقف عربي موحد لمواجهة التحديات الراهنة

Lebanon 24
26-02-2025 | 06:53
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