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وزير الخارجية الأميركي لفوكس نيوز: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة المعادن الجيدة والمهمة مع أوكرانيا

Lebanon 24
26-02-2025 | 09:12
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