12
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
النائب محمد يحيى: عكار تحتاج إلى دعم الدولة على كافة المستويات
Lebanon 24
26-02-2025
|
11:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يحيى: عكار تريد الدولة والدولة تريد عكار
Lebanon 24
يحيى: عكار تريد الدولة والدولة تريد عكار
26/02/2025 20:29:29
26/02/2025 20:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
يحيى: الدولة هي المسؤولة عن حماية أمن البلاد وحدودها ونشدد الالتزام بالقرار الـ1701 وبتطبيق إتفاق الطائف بكافة بنوده
Lebanon 24
يحيى: الدولة هي المسؤولة عن حماية أمن البلاد وحدودها ونشدد الالتزام بالقرار الـ1701 وبتطبيق إتفاق الطائف بكافة بنوده
26/02/2025 20:29:29
26/02/2025 20:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: أميركا كانت تسهل لإسرائيل خروقاتها من دون تحذير والدولة اللبنانية ضغطت على كافة المستويات لوقف الخروقات واعتبرنا أنها المعني الأساس خلال فترة الـ60 يوماً لمواجهة إسرائيل
Lebanon 24
قاسم: أميركا كانت تسهل لإسرائيل خروقاتها من دون تحذير والدولة اللبنانية ضغطت على كافة المستويات لوقف الخروقات واعتبرنا أنها المعني الأساس خلال فترة الـ60 يوماً لمواجهة إسرائيل
26/02/2025 20:29:29
26/02/2025 20:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي: الاتفاق ثمرة جهود دؤوبة بذلتها دولة قطر وشركاؤها لمدة أشهر عديدة مع كافة الأطراف
Lebanon 24
وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي: الاتفاق ثمرة جهود دؤوبة بذلتها دولة قطر وشركاؤها لمدة أشهر عديدة مع كافة الأطراف
26/02/2025 20:29:29
26/02/2025 20:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
15:27 | 2025-02-25
25/02/2025 03:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
11:42 | 2025-02-26
26/02/2025 11:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل حديث الجمهور ووالدتها تحتفل بعيد ميلادها (صورة)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل حديث الجمهور ووالدتها تحتفل بعيد ميلادها (صورة)
03:43 | 2025-02-26
26/02/2025 03:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. حادث جديد في موقع وفاة جورج الراسي وتكرار المأساة
Lebanon 24
بالصورة.. حادث جديد في موقع وفاة جورج الراسي وتكرار المأساة
14:57 | 2025-02-25
25/02/2025 02:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:28 | 2025-02-26
المبعوث الأميركي للشرق الأوسط: شركاؤنا في المنطقة يريدون الاستقرار ويفهمون أن استمرار الحرب غير مقبول
13:28 | 2025-02-26
المبعوث الأميركي للشرق الأوسط: إسرائيل سترسل فريقا للدوحة أو القاهرة للتفاوض وإذا سارت الأمور بشكل إيجابي قد أزور المنطقة الأحد
13:26 | 2025-02-26
المبعوث الأميركي للشرق الأوسط: حماس لا يمكن أن تكون جزءا من أي هيكل حكم في غزة وهذا خط أحمر لنا ولإسرائيل
13:24 | 2025-02-26
المبعوث الأميركي للشرق الأوسط: نحن بحاجة إلى طريقة أفضل للتعامل مع غزة التي أعادوا بناءها ثلاث أو أربع مرات من قبل
13:23 | 2025-02-26
المبعوث الأميركي للشرق الأوسط: الرئيس ترامب لن يقبل مرة أخرى الوصفات السياسية القديمة التي لم تنجح في الشرق الأوسط
13:15 | 2025-02-26
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير: نتنياهو سيقرر ما إذا كان سيرسل وفدًا تفاوضيًّا للدوحة أو القاهرة فقط بعد أن تستكمل حماس إعادة جثث الرهائن الأربعة
فيديو
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
26/02/2025 20:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 20:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
00:41 | 2025-02-26
26/02/2025 20:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24