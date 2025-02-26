Advertisement

أخبار عاجلة

بدر: نريد انجازات تعيد الثقة عند الشعب اللبناني وعند المجتمع الدولي

Lebanon 24
26-02-2025 | 11:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب شربل مسعد: نقف اليوم امام لحظة مفصلية من تاريخ لبنان حيث تمنح الثقة لحكومة عهد جديد هذه الحكومة تأتي في مرحلة دقيقة نحن امام خيار واحد العمل الجاد والمسؤول لاعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة وبين لبنان والمجتمع الدولي
lebanon 24
26/02/2025 20:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب إبراهيم منيمنة من جلسة الثقة: يجب استعادة الثقة الشعب بالدولة وثقة المجتمع الدولي بالدولة
lebanon 24
26/02/2025 20:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الشعب اللبناني وإجبار الاحتلال على الانسحاب فورا من الجنوب
lebanon 24
26/02/2025 20:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية: أكد المجتمعون على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها
lebanon 24
26/02/2025 20:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:31 | 2025-02-26
13:29 | 2025-02-26
13:28 | 2025-02-26
13:28 | 2025-02-26
13:26 | 2025-02-26
13:24 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24