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الصمد: نعطي أولوية للعمل الدبلوماسي والسياسي والسلمي لتحرير الأراضي اللبنانية وتحرير الأسرى من سجون العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
26-02-2025 | 11:33
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