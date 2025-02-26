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الجميل: لا يمكن أن نفتح صفحة جديدة بتاريخ لبنان إن لم يكن هناك مساواة بين اللبنانيين والأساس يبدأ من ألا يكون لدى أي طرف سلاح

Lebanon 24
26-02-2025 | 11:51
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الجميل: نريد أن يكون هناك صفحة جديدة ونبني دولة قانون حقيقية وحان الوقت ان ننتقل من منطق اللا دولة إلى منطق الدولة
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26/02/2025 20:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: هناك شبه اجماع ينقصه حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر ونحن نعيش كابوسا منذ 55 سنة وما نريده هو أن نحلم ونبني بلدا جديدا وأن نفتح صفحة جديدة في لبنان وأنا مستعد أن أموت من أجل بلدي
lebanon 24
26/02/2025 20:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: هل الجميع مستعد لفتح صفحة جديدة تسمى "القصة اللبنانية"؟
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26/02/2025 20:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لن يكون هناك عازلة في جنوب لبنان وآلية الانسحاب الاسرائيلي بدأت ومستمرة وطلبت خلال زيارتي الأخيرة إلى دمشق بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا والأمر هذا سيبدأ
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26/02/2025 20:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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