سلام: لا بد من تفعيل الإدارة العامة ومكافحة الشلل في الإدارات بالإضافة إلى تأهيل الموظفين وتحسين أوضاعهم التي تدهورت جراء الأزمات مع تحسين أوضاع العسكريين

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