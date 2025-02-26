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أكسيوس: رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أصدر تعليمات لموظفي اللجنة بالإشارة إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل باسمها العبري "يهودا والسامرة"

Lebanon 24
26-02-2025 | 13:03
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